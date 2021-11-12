Невесту победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванку сильно критиковали в сети из-за ее беременности, сейчас девушка уже на восьмом месяце.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель "Голосу країни" и "Голосу. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка несколько месяцев назад решили признаться, что вскоре станут родителями.

Также пара рассекретила и пол ребенка – у них родится девочка.

Однако не все поклонники с радостью восприняли новость Сасанчина, были и такие, кто критиковал девушку за то, что она забеременела, несмотря на то, что и Роман, и Иванна заверили, что они очень хотели ребенка и планировали это. Многие писали, что ребенку нужны зрелые родители, а не "малолетние сопляки". Больше всего хейтеры взъелись на 23-летнюю Иванну.

"Жаль Романа, ты испортила ему жизнь, кобыла старая!", - писали девушке.

В своем Instagram Сасанчин вежливо и спокойно ответил недоброжелателям и расставил все точки над "і" раз и навсегда. Певец сказал, что с Иванкой он очень счастлив, а после рождения дочери и вообще станет самым счастливым.

Ранее Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин с беременной невестой разозлили Приходько: "Это тыканье шариков, эти вот радости...".

Напомним, что победитель "Голосу країни" Сасанчин устроил беременной невесте бунт, девушка в отчаянии: "Как я должен с этим жить?".

A еще Politeka сообщала, что невеста звезды "Голосу країни" Сасанчина удивила заявлением о предстоящих родах: "Есть такое в планах".