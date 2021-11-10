Відомий співак і переможець проекту "Голос країни" Роман Сасанчин влаштував бунт своїй вагітній нареченій Іванні.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проектів" Голос країни "та" Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку. До цих пір Сасанчин не одружився на своїй невістці, і вони відклали весілля до кращих часів.

Так, цього разу наречена Романа Сасанчина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона показує, що переможець "Голосу країни" відростив собі вуса, і не хоче голити їх. Як би його наречена не просила, він навідріз відмовився це робити.

"У Роми проти мене страйк. Він не хоче голити вуса. Як я повинна з цим жити? Все збрив, а вуса залишив мені на зло взяв і не збрив. І каже, що і не буде голити", - поскаржилася вагітна наречена Романа Сасанчина.

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