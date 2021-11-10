Известный певец и победитель проекта "Голос країни" Роман Сасанчин устроил бунт своей беременной невесте Иванне.
Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку. До сих пор Сасанчин не женился на своей невестке, и они отложили свадьбу до лучших времен.
Так, на этот раз невеста Романа Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает, что победитель "Голоса країни" отрастил себе усы, и не хочет сбривать их. Как бы его невеста не просила, он наотрез отказался это делать.
"У Ромы против меня забастовка. Он не хочет сбривать усы. Как я должна с этим жить? Всё сбрил, а усы оставил мне на зло взял и не сбрил. И говорит, что и не будет брить", - пожаловалась беременная невеста Романа Сасанчина.
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