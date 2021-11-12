Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка була однією із суддів шоу "Співають всі", публічно розкритикувала переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина та його вагітну наречену.

Як пише Politeka.net, в інтерв’ю програмі "Зірковий шлях" українські знаменитості висловили свою думку щодо вагітності 23-річної нареченої 19-річного переможця шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванки.

Були такі, які підтримали рішення пари народити дитину та сказали, що різниця у віці не настільки важлива. Однак серед зірок були і ті, хто не в усьому підтримали Романа та Іванну.

Так, українська співачка Анастасія Приходько доволі скептично відгукнулася на вагітність дівчини, яку Роман та Іванка не стали приховувати.

"Я публічна людина, але я третю вагітність до останнього як могла приховувала", - сказала Приходько, яка сім місяців тому народила сина Луку.

Також Приходько не підтримує моду на публічне оголошення статті дитини, а Роман і Іванна влаштували популярний зараз baby shower.

"Я страшено не люблю, зараз після цієї фрази зараз буде "фуфуфу" на тебе, ось це коли влаштовують baby shower. Оці тикання кульок, оці от радості. Це рівносильно тому, якщо я зараз накрию поляну і буду з вами бухати, концерту в Олімпійському немає, але я вже гуляю за нього. Тобто концерту ще не було, а я вже святкую", - емоційно висловилася Настя.

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