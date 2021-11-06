Наречена переможця вокальних проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка розкрила шанувальникам секрет та здивувала планами на свої пологи.

Як пише Politeka.net, 23-річна Іванка та 19-річний переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин готуються стати батьками. Зараз дівчина на восьмому місяці вагітності, у них народиться дівчинка.

У своєму Instagram Іванка часто розповідає шанувальникам про свою вагітність, яка, до речі, протікає не дуже легко. Дівчина часто жалілася на біль в спині та животі й навіть була в лікарні на підтримці. Дівчина розповіла, що через таблетки та внутрішньовенні ін'єкції у неї дуже сильно погіршився стан шкіри. Іванка показала шанувальникам, якими засобами користується для зволоження та від пігментних плямок.

Окрім цього, Іванка охоче відповідає на питання шанувальників. Так, нещодавно дівчину запитали, чи буде вона знімати пологи на відео.

"Є таке в планах", - здивувала вагітна наречена Романа Сасанчина.

Зауважимо, що переможець "Голосу" і досі не одружився зі своєю нареченою. Іванка розкрила причину. Як з’ясувалося, пара вже ходила до РАЦСу, де їх мали одружити у той же день із довідкою про вагітність. Однак виявилося, що там не вистачає декількох печаток. Зараз Іванка вже не впевнена чи встигнуть вони розписатися до народження дитини.

Також Іванка поділилася своїми планами на весілля із переможцем "Голосу". У своєму Instagram дівчина розповіла, що пишне святкування вони відклали. Зіграти весілля закохані планують вже тоді, коли їхня донечка почне ходити і коли вони назбирають достатнью суму на святкування своєї мрії, а це, за словами Іванки, буде не раніше, ніж через 3-4 роки.

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Нагадаємо, що 19-річний переможець "Голосу країни" не може розписатися з мамою своєї майбутньої дитини: "Кидаємо цю справу".

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