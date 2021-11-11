Наречена популярного артиста і переможця проєкту "Голос країни" Романа Сасанчина - Іванна поскаржилася на напади на восьмому місяці вагітності.

Як передає Politeka.net, 19-річний Роман Сасанчин є відомим артистом, який отримав перемогу в проєктах "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Як відомо, скоро він і його 23-річна наречена Іванна стануть батьками, проте Сасанчин досі не одружився на своїй коханій. Пара вже готується до народження дівчинки.

Так, цього разу наречена переможця "Голосу країни" опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Іванна вже майже на дев'ятому місяці вагітності, і під край терміну у неї почалися напади, які помітила не тільки вона, але і її наречений - Роман Сасанчин.

"І тут закінчується восьмий місяць моєї вагітності. Ще один тиждень, і почнеться дев'ятий. І мені здається, з часом, що я вже скоро зійду з розуму. Я не знаю, але припадки у мене вже б'ють конкретно. Я вже сама це помічаю, Рома теж помічає. Ну що я роблю? Таке життя...", - поскаржилася наречена Романа Сасанчина.

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