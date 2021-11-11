Невеста популярного артиста и победителя проекта "Голос країни" Романа Сасанчина - Иванна пожаловалась на припадки на восьмом месяце беременности.

Как передает Politeka.net, 19-летний Роман Сасанчин является известным артистом, который получил победу в проектах "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Как известно, скоро он и его 23-летняя невеста Иванна станут родителями, однако Сасанчин до сих пор не женился на своей возлюбленной. Пара уже готовится к рождению девочки.

Так, на этот раз невеста победителя "Голосу країни" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Иванна уже почти на девятом месяце беременности, и под край срока у неё начались припадки, которые заметила не только она, но и её жених - Роман Сасанчин.

"И тут заканчивается восьмой месяц моей беременности. Еще одна неделя, и начнется девятый. И мне кажется, со временем, что я уже скоро сойду с ума. Я не знаю, но припадки у меня уже бьют конкретно. Я уже сама это замечаю, Рома тоже замечает. Ну что я делаю? Такая жизнь...", - пожаловалась невеста Романа Сасанчина.

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