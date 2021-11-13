Невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна, которая сейчас на восьмом месяце беременности, рассказала о своих ощущениях.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин стал популярным исполнителем после побед на шоу "Голос країни" и "Голос діти". Сейчас Роман занят отношениями с невестой Иванной, которая на последних сроках беременности. Девушка, как и сам певец, активно ведет страничку в социальных сетях, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Иванна лежала, снимая себя на телефон. Блогерка решила рассказать, как себя чувствует во время беременности.

"Твердеет на несколько секунд, и так каждые 15/20 минут. Дышать становится тяжело, такое впечатление, вроде легкие сжимаются", - написала Иванна.

"У меня сейчас непонятные ощущения. Он стает разных форм, он каменеет, нереально так тянет, даже не так как месячные, а сильнее", - сказала Иванна.

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