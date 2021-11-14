Відома українська актриса, "Холостячка" і суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина вирушила на чергове перезавантаження і показала перше фото з відпочинку на природі.

Популярна телеведуча закінчила зйомки в двох нових серіалах, встигла попрацювати однією з членів журі в новому сезоні українського шоу. Після насиченого графіка і рідкісних вихідних, які зірка проводила з сином вирішила також Мішина відпочити для себе.

Разом з близькими і колегами Ксенія вирішила відпочити на природі і побути в гармонії з собою. Світле фото на тлі красивих пейзажів показало Мішину з нового боку.

"Ну тут тотальне возз'єднання з собою в дикій природі ❤️🔥» - написала Мішина під постом.

Користувачі Мережі поспішили відповісти і потримали рішення Ксенії розслабитися на природі разом з подругами:

"І як же вам йдуть такі зачіски, такий одяг🔥 я б воскресила вашу героїню в Фортечній, немає рівних❤️; природа❤; яка красива😍❤️; Просто чудова, чудова. Ксюшка я теж люблю природу. І тебе моя улюблена Актриса; Така Ксенія Мішина мені до душі; дика і красива😃», - пишуть в мережі.

Раніше актриса опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно пройшов захід від телеканалу " СТБ " на якому зібралися багато зірок українського шоу-бізнесу. Там же засвітилася Ксенія Мішина.

Вона вийшла на публіку в шикарному вбранні. На ній незвичайне чорне міні-плаття з напівпрозорим смугастим верхом.

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