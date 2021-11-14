Переможець "Танців з зірками" і суддя "Україна має талант" хореограф Євген Кот поділився секретом, як йому вдається підтримувати себе в хорошій фізичній формі.

33-річний Кот частенько хвалиться підкачаною фігурою в соцмережі. Незважаючи на завантажений графік, у танцюриста завжди є час на себе. В інтерв'ю "Обозревателю" Кот розповів, що регулярно займається спортом, а прийшов він до цього, коли зрозумів, що "вік бере своє".

"Коли я робив перерви в навантаженнях, я розумів, що моє тіло слабшає і мені стає погано. Падає впевненість. І як сніжний ком це все накопичується, і мій стан погіршується. Тому я зрозумів, що потрібно бути постійно в русі", - поділився хореограф.

Суддя "Україна має талант" розповів, що найчастіше займається вранці - для цього у нього є гантелі, гумки, упори для віджимань і тренажер у дворі (живе за містом в приватному будинку).

В даний час Кот не відвідує спортзали - багато в чому через пандемію коронавірусу, а ще тому, що вдома виявилося зручніше - не потрібно стояти в черзі на тренажер.

За словами Кота, спорт для нього не тільки метод підтримувати себе в хорошій фізичній формі, але й зняти стрес. Кращими вправами для себе хореограф вважає віджимання і планку.

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