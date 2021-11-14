Суддя кулінарного шоу "МайстерШеф 11" Ектор Хіменес-Браво нарвався на жорстку критику - хотів приємно вразити, але вийшло навпаки.

Так, на офіційній сторінці телеканалу СТБ опублікували яскраві кадри з нового випуску "МайстерШеф", розкривши деталі незвичайного конкурсу, що чекає на учасників, передає Politeka.net.

Так, за інформацією організаторів проекту, капітанам належить придумати меню з трьох страв і так його презентувати, щоб інші учасники захотіли до них приєднатися.

"Як тільки одна з команд закінчить свої страви, судді зупинять процес приготування для інших. Але якщо Ектор не прийме хоча б одну страву першої команди, всі її учасники на цьому етапі піднімуться на балкон, а конкуренти зможуть продовжити випробування", - йдеться в описі.

Хіменес-Браво постав на знімках разом зі своїми колегами-суддями Володимиром Ярславським і Ольгою Мартиновською. Якщо ці двоє виглядали по-людськи, то Ектор вразив демонічними ріжками, що випирають у нього з лоба.

На багатьох даний аксесуар справив не дуже приємне враження. Користувачі гаряче обговорюють зовнішність судді "МайстерШеф" в коментарях:

"Вже роги виросли😂 😂"

"Обожнюю Майстер Шеф... Це найкращий проект на СТБ"

"Чим далі, тим дурніше ваш майстер шеф. Випробування, вибачте, дебільні зовсім. А роги ті - хтозна що🤦"

"Боже, при чому ці роги?!"

"Та роги його не прикрашають, хоча, може, він такий насправді!"

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" чесно відповів, Чому часто "пропадає" з соцмереж

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво провів екскурсію по закулісся "Майстер Шеф", розкривши правду про зйомки: "хочеться спати, але..."

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво відкрив завісу таємниці над новим сезоном "Майстер Шеф"