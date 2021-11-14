"Чем дальше, тем дурнее"

Судья кулинарного шоу "МастерШеф 11" Эктор Хименес-Браво нарвался на жесткую критику - хотел приятно впечатлить, но получилось наоборот.

Так, на официальной страничке телеканала СТБ опубликовали яркие кадры из нового выпуска "МастерШеф", раскрыв детали необычного конкурса, который ждет участников, передает Politeka.net.

Так, по информации организаторов проекта, капитанам предстоит придумать меню из трех блюд и так его презентовать, чтобы другие участники захотели к ним примкнуть.

"Как только одна из команд закончит свои блюда, судьи остановят процесс приготовления для других. Но если Эктор не примет хотя бы одно блюдо первой команды, все ее участники на этом этапе поднимутся на балкон, а конкуренты смогут продолжить испытания", - говорится в описании.

Хименес-Браво предстал на снимках вместе со своими коллегами-судьями Владимиром Ярславским и Ольгой Мартыновской. Если эти двое выглядели по-человечески, то Эктор поразил демоническими рожками, выпирающими у него на лбу.

На многих данный аксессуар произвел не очень приятное впечатление. Пользователи горячо обсуждают внешность судьи "МастерШеф" в комментариях:

"Уже рога выросли 😂😂"

"Обожаю Мастер Шеф... Это лучший проект на СТБ"

"Чем дальше, тем дурнее ваш мастер шеф. Испытания, простите, дебильные совсем. А рога те - черти что🤦"

"Боже, при чем эти рога?!"

"Да рога его не красят, хотя, может, он такой на самом деле!"

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