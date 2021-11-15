Популярна українська співачка Джамала показала дивовижні кадри з подорожі в стародавнє місто Помпеї.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і мама двох синів Джамала, яка брала участь у шоу "Танці з зірками", поділилася в мережі незвичайною фотосесією. У своєму Instagram зірка виклала знімки з подорожі в Помпеї.

На нових фотографіях Джамала позує у вельми спокусливому образі - на не коротке шкіряне плаття чорного кольору, колготки-сіточка і стильний чорно-білий піджак, а завершують образ модні чоботи. Волосся красуні розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації співачка написала про свою подорож, а шанувальник тут же почали коментувати знімки, засинаючи зірку компліментами. "Струнка Краса!", "Вогонь", "Образ – краса, наша Дуа Липа, стильна", "Образ дуже підходить під локацію", "Чекаю вулкан. Постарайтеся ще туди потрапити", "Лук супер, фігура теж", "Шалено круто. Ви красуня", "Красуня", "Красуня, обожнюю", "Ви дуже красива", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Джамала після вильоту з "Танців з зірками" похвалилася відпочинком в Італії з чоловіком: "Які закохані".

Як повідомляла Politeka, Джамала після вильоту з "Танців з зірками" показала свою улюбленицю: "Назвати собачку на честь співачки...".

Також Politeka писала, що Джамала зачепила українців зверненням після посилення карантину: "Злість і відчай".