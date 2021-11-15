Популярная украинская певица Джамала показала удивительные кадры из путешествия в древний город Помпеи.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и мама двоих сыновей Джамала, которая принимала участие в шоу "Танці з зірками", поделилась в сети необычной фотосессией. В своем Instagram звезда выложила снимки из путешествия в Помпеи.

На новых фотографиях Джамала позирует в весьма соблазнительном образе – на не короткое кожаное платье черного цвета, колготки-сеточка и стильный черно-белый пиджак, а завершают образ модные сапоги. Волосы красотки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации певица написала о своем путешествии, а поклонник тут же принялись комментировать снимки, засыпая звезду комплиментами. "Стройная красота!", "Огонь", "Образ – красота, наша Дуа Липа, стильная", "Образ очень подходит под локацию", "Жду вулкан. Постарайтесь еще туда попасть", "Лук супер, фигура тоже", "Безумно круто. Вы красотка", "Красавица", "Красотка, обожаю", "Вы очень красивая", - пишут фанаты.

Напомним, Джамала после вылета с "Танців з зірками" похвасталась отдыхом в Италии с мужем: "Какие влюбленные".

Как сообщала Politeka, Джамала после вылета с "Танців з зірками" показала свою любимицу: "Назвать собачку в честь певицы...".

Также Politeka писала, что Джамала зацепила украинцев обращением после ужесточения карантина: "Злость и отчаяние".