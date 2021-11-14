55-річний український співак Віктор Павлик, якову молода дружина Катерина Репяхова в 2021 році народила сина, похвалився ніжним кадром з малюком
Як пише Politeka.net, артист опублікував фото на своїй сторінці в Інстаграм.
«Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата», - підписав співак кадр рядками своєї пісні.
Фото зворушило користувачів мережі.
«Які ви милі. Щастя та здоров'я вам 🔥і вашій родині», - пишуть у коментарях.
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Однак. Не обійшлося і без зауважень хейтерів.
«Мда, я поражаюсь, а свою жінку бувшу вам не шкода ні? Все життя був бабніком, смішно те що у таких людей ще й потім все добре складається.... кошмар, співчуваю вашим бувшим жінкам, моральне дно все життя по жінках бігати, в результаті ще й на малолєтці одружився... пічально», - написали в коментарях.
Як відомо, Реп'яхова стала четвертою дружиною артиста. Третьою дружиною артиста була Лариса Созаєва. Їхній зі співаком син помер від онкологічного захворювання.
Нагадаємо, Репяхова розповіла про доленосну зустріч з ще одруженим Віктором Павликом
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