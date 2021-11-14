Відома телеведуча Ольга Фреймут, яка навчає українців етикету у себе в соціальних мережах, зробила важливу заяву.

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі на телеканалах "Новий канал" і "1+1". Зараз телеведуча дає поради українцям і навчає їх етикету.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Фреймут розповідає про книгу, яку використовує як маленьку помічницю. Вона порадила її українкам для того, щоб вони ставали успішними і щасливими.

"У мене в руках маленька книжечка, це новинка мого видавництва. Вибачте, що я ось так її показую, але я сама себе знімаю бо вдома тільки діти. В принципі останнім часом я, як і десятки тисяч українок, багато часу проводжу вдома, працюю з дому. Зрештою мені це подобається", - зізналася телеведуча.

"Цю книгу я купила собі як помічницю. Написала її перспективна дівчина, мільйонерка, вона входить в список Європи 30 до 30. Я хочу, щоб у вас була ця книга. Вона допоможе поставити ваш бізнес на високий п'єдестал, робити вже і зараз, і ставати багатою і щасливою", - порадила Ольга Фреймут.

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