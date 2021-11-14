Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая обучает украинцев этикету у себя в социальных сетях, сделала важное заявление.

Как передает Politeka.net, Ольга Фреймут является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе на телеканалах "Новий канал" и "1+1". Сейчас телеведущая дает советы украинцам и обучает их этикету.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Фреймут рассказывает о книге, которую использует как маленькую помощницу. Она посоветовала её украинкам для того, чтобы они становились успешными и счастливыми.

"У меня в руках маленькая книжечка, это новинка моего издательства. Простите, что я вот так её показываю, но я сама себя снимаю потому что дома только дети. В принципе в последнее время я, как и десятки тысяч украинок, много времени провожу дома, работаю из дома. В конце концов мне это нравится", — призналась телеведущая.

"Эту книгу я купила себе как помощницу. Написала её перспективная девушка, миллионерша, она входит в список Европы 30 до 30. Я хочу, чтобы у вас была эта книга. Она поможет поставить ваш бизнес на высокий пьедестал, делать уже и сейчас, и ставать богатой и счастливой", — посоветовала Ольга Фреймут.

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