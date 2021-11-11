Известная телеведущая, блогер и владелица издательства Ольга Фреймут рассказала о важной операции, благодаря которой смогла дышать, и поблагодарила за это своего врача.

Популярная телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут, которая запомнилась многим не только как телеведущая на утреннем шоу, но и придирчивый критик в программе "Ревизор", часто радует поклонников яркими публикациями на странице в Инстаграм. В этот раз Ольга поделилась личным моментом и сообщила о том, как перенесла операцию.

Новостью Ольга поделилась в Стори – доктор по имени Гебрич Геннадий Григорьевич провёл успешную для неё операцию, о подробностях которой она решила особо не распространяться, но показала на кадрах момент встречи с врачом. Телеведущая призналась, что благодаря усилиям и профессионализму врача, она снова может дышать.

«Я вам рассказывала об операции. Спасибо за теплые пожелания. Особая благодарность моему врачу, Геннадию Григорьевичу, благодаря ему я снова дышу», - выскзалась Фреймут.

Как выяснилось, Геннадий Григорьевич специализируется на эндоскопической хирургии носа и околоносовых пазух, а также хирургии глотки и гортани у детей и взрослых.

Ранее Ольга удивила новыми фото в сторис, на которых появилась с огромным бокалом в руках.

На новых черно-белых снимках Ольга запечатлена в модном ресторане, она сидит за столиком, держа в руке большой красивый бокал с прозрачным напитком. Перед камерой она появилась в модной белой кофточке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и расслабленный вид. На еще одной фотографии Фреймут позирует в компании подружки, видно, что они весело проводят время.