Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес, гумористка, радіоведуча і блогерка, постала в новому образі й розкрила дещо цікаве про себе.

Так, 26-річна актриса опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в рожевій сукні з рюшами, передає Politeka.net.

У підписі Товстолес звернула увагу на одну цікаву деталь: "Помітили мій колір очей - бачили у когось ще такі жовті очі? І це не фотошоп, я реально змія)".

Також дівчина поділилася премудрістю з життя, яке їй розкрив один з відомих українських акторів.

"... Мені легше тепер жити, і з'явилося почуття власної гідності. Хочу і своїм підписникам передати цю мудрість: всі мої перемоги і поразки не змінюють, що я Лера Товстолес (ваше ім'я). Тепер я не задираю ніс, коли чогось досягаю, але й перестала себе зжирати, якщо раптом у мене щось не вийшло", - зізналася Лера.

Публіка бурхливо обговорює пост зірки "Жіночого кварталу":

"Муза, мрія поета!"

"Це занадто розкішно, кума! Занадто!"

"колись давно я сказав це Боклану (акторові Станіславу Боклану, - ред.), тепер він доніс це до тебе 😂"

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