Лера Товстолес, юмористка, радиоведущая и блогерша, звезда "Женского квартала", показала новый образ, в котором собралась праздновать Хэллоуин.

Так, 26-летняя блондинка опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала неожиданное перевоплощение, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Товтолес сначала появилась на кадрах со скучающим видом, в красном топе и темных лосинах, но затем, увидев шампанское, моментально превратилась в игривую красотку.

Лера примерила фиолетовый парик с кожаным беретом, короткий черный топ и клетчатую мини-юбку. Довольная звезда "Женского квартала" потанцевала перед камерой и скрылась с бутылкой.

"В кого я нарядилась?) Я называю этот образ «Подтанцовка Gwen Stafani»

😅", - говорится в подписи.

Пользователи успели прокомментировать: "Гвен Форест)"; "А че норм такая подтанцовка, шо по чем 🔥😂".

Отметим, своим главным достижением в жизни бывшая модель Лера называла переезд в Киев и участие в показах по всему миру (однажды выходила на подиум с супермоделью Ириной Шейк).

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