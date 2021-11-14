Звезда "Женского квартала" Лера Товстолес, юмористка, радиоведущая и блогерша, предстала в новом образе и раскрыла кое-что интересное о себе.
Так, 26-летняя актриса опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в розовом платье с рюшами, передает Politeka.net.
В подписи Товстолес обратила внимание на одну любопытную деталь: "Заметили мой цвет глаз - видели у кого-то ещё такие жёлтые глаза? И это не фотошоп, я реально змея )".
Также девушка поделилась премудростью из жизни, которую ей раскрыл один из известных украинских актеров.
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"... Мне легче теперь жить, и появилось чувство собственного достоинства. Хочу и своим подписчикам передать эту мудрость: все мои победы и поражения не меняют, что я Лера Товстолес (ваше имя). Теперь я не задираю нос, когда чего-то достигаю, но и перестала себя сжирать, если вдруг у меня что-то не получилось", - призналась Лера.
Публика бурно обсуждает пост звезды "Женского квартала":
"Муза, мечта поэта!"
"Это слишком роскошно, кума! Слишком!"
"когда-то давно я сказал это Боклану (актеру Станиславу Боклану, - ред.), теперь он донёс это до тебя 😂"
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