Звезда "Женского квартала" Лера Товстолес, юмористка, радиоведущая и блогерша, предстала в новом образе и раскрыла кое-что интересное о себе.

Так, 26-летняя актриса опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в розовом платье с рюшами, передает Politeka.net.

В подписи Товстолес обратила внимание на одну любопытную деталь: "Заметили мой цвет глаз - видели у кого-то ещё такие жёлтые глаза? И это не фотошоп, я реально змея )".

Также девушка поделилась премудростью из жизни, которую ей раскрыл один из известных украинских актеров.

"... Мне легче теперь жить, и появилось чувство собственного достоинства. Хочу и своим подписчикам передать эту мудрость: все мои победы и поражения не меняют, что я Лера Товстолес (ваше имя). Теперь я не задираю нос, когда чего-то достигаю, но и перестала себя сжирать, если вдруг у меня что-то не получилось", - призналась Лера.

Публика бурно обсуждает пост звезды "Женского квартала":

"Муза, мечта поэта!"

"Это слишком роскошно, кума! Слишком!"

"когда-то давно я сказал это Боклану (актеру Станиславу Боклану, - ред.), теперь он донёс это до тебя 😂"

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