Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катя Репяхова, яка народила йому сина Михайла, показала себе в рідному місті.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.

Так, цього разу Дружина Віктора Павлика опублікувала нове фото. На кадрі Катя Репяхова стоїть біля розкішного автомобіля в зимовому вбранні. Вона залишила свого 5 - місячного сина Михайла на Віктора Павлика і Покотила у своє рідне місто - Дніпро.

"Милий моє місто



Любити. І так пишаюся, що приїжджаючи, кожен раз ти все більше ростеш і розвиваєшся.



Мій улюблений і рідний Дніпро, до швидких зустрічей!", висловила емоції Катя Репяхова.

Шанувальники залишили їй кілька коментарів під фото: "Місто підкорює серця", "Ви така розумниця😍захоплююся вашою мудрістю і життєвої позиції", "Впевнена, самодостатня, цілеспрямована, мила і ніжна".

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