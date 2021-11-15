Кадри з дівчинкою часто в мережі

Відомі артисти і подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін часто показують в Instagram милі фото своїх дітей Єлизавети і Гарріка, розповідаючи про їхні успіхи.

У мережі досить часто обговорюють пару Алли Борисівни і Максима Галкіна, при цьому про дітей пари відгукуються виключно позитивно, особливо справа в тому, що діти дуже старанно вчаться, багато відвідують різних репетиторів і часто радують позитивним спілкуванням перед публікою.

У мережі також з'явилися сторінки в Instagram, присвячені життю Єлизавети і Гаррика. На одній з них кадр з відпочиваючою дівчинкою в дитячій зоні ігор з кулями отримав безліч відгуків.

"Всім привіт! 😘 🙏 🏼 » - сказано в підписі до милого фото.

Шанувальники були раді бачити, як виглядає підросла дочка Пугачової:

"Красуня❤; Привіт Ліза🔥красуня ти; привіт, маленька принцеса 👸; Привіт красива дівчинка; красуня❤; чому в чоботях 😱; Привіт красуня!❤ ️ ; Розумничка❤️👏; Кинь чобітки і ніжкам буде розминка!🙏 ; Розумниця, красуня!!!».

Також на фан-сторінках пари та їхніх дітей часто викладають різні фото з відпочинку, з фотосесій і просто архівні кадри. Один з таких привернув увагу.

"Красунею росте 😍 ❤ ️" - сказано в описі під новим фото.Шанувальники підтримали пост, обговоривши зовнішність дитини і помітний фотошоп, набагато краще в мережі реагують на прості кадри.

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