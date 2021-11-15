Кадры с девочкой часто в сети

Известные артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин часто показывают в Инстаграм милые фото своих детей Елизаветы и Гаррика, рассказывая об их успехах.

В сети довольно часто обсуждают пару Аллы Борисовны и Максима Галкина, при этом о детях пары отзываются исключительно позитивно, в особенности дело в том, что дети очень прилежно учатся, много посещают разных репетиторов и часто радуют позитивным общением перед публикой.

В сети также появились страницы в Инстаграм, посвященные жизни Елизаветы и Гаррика. На одной из них кадр с отдыхающей девочкой в детской зоне игр с шарами получил множество отзывов.

«Всем привет! 😘🙏🏼» - сказано в подписи к милому фото.

Поклонники были рады видеть, как выглядит подросшая дочь Пугачевой:

«Красотка❤; Привет Лиза🔥Красавица ты; уже маленькая принцесса 👸; Привет красивая девочка; Красотка❤; Почему в сапогах 😱; Привет красавица!❤️; Умничка❤️👏; Кинь сапожки и ножкам будет разминочка!🙏; Умница, красавица!!!».

Также на фан-страницах пары и их детей часто выкладывают разные фото из отдыха, из фотосессий и просто архивные кадры. Один из таких привлек внимание.

«Красавицей растёт 😍❤️» - сказано в описании под новым фото.Поклонники поддержали пост, обсудив внешность ребенка и заметный фотошоп, гораздо лучше в сети реагируют на простые кадры.

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