Актриса Лі Ю-мі, яка зіграла роль Чі Ен в дуже популярному серіалі від Netflix "Гра в кальмара", показала незвичайний образ, поділившись з численними фанатами в Instagram.
Як пише Politeka.net, 27-річна актриса Лі Ю-Мі стала дуже популярною після появи в серіалі Netflix "гра Кальмара", де їй належало зіграти ролі Чі Ен, яка була під номером 240. Тепер у молодої зірки 7 мільйонів передплатників і вона намагається регулярно радувати фанатів новими фотографіями.
На нових кадрах, які Лі Ю-Мі опублікувала в соціальній мережі, зірка була в шкіряному вбранні. Актриса сиділа за столиком, хвалячись своїм незвичайним образом.
"Постріл", - підписала фотографію Ю-ми.
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Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
"Я люблю вас" ," я весь день чекав твого посту", " люблю тебе, дівчинка !! <33 :))", "Тв просто найкраща", "я завжди буду любити тебе", "неймовірно мила красуня", "ти найкрасивіша дівчина в світі <3".
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