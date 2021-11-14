Актриса Лі Ю-мі, яка зіграла роль Чі Ен в дуже популярному серіалі від Netflix "Гра в кальмара", показала незвичайний образ, поділившись з численними фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, 27-річна актриса Лі Ю-Мі стала дуже популярною після появи в серіалі Netflix "гра Кальмара", де їй належало зіграти ролі Чі Ен, яка була під номером 240. Тепер у молодої зірки 7 мільйонів передплатників і вона намагається регулярно радувати фанатів новими фотографіями.

На нових кадрах, які Лі Ю-Мі опублікувала в соціальній мережі, зірка була в шкіряному вбранні. Актриса сиділа за столиком, хвалячись своїм незвичайним образом.

"Постріл", - підписала фотографію Ю-ми.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Я люблю вас" ," я весь день чекав твого посту", " люблю тебе, дівчинка !! <33 :))", "Тв просто найкраща", "я завжди буду любити тебе", "неймовірно мила красуня", "ти найкрасивіша дівчина в світі <3".

Нагадаємо, зірка "Гри в кальмара" показала ходу справжньої моделі в ефектному образі

А ще Politeka писала, що зірки "гри в кальмара" випадково видали головний спойлер другого сезону

Також Politeka повідомляла, що зірка "Гри в кальмара" вразила фігурою і гнучкістю, зайнявшись йогою



