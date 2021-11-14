Актриса Ли Ю-ми, которая сыграла роль Чи Ен в очень популярном сериале от Netflix "Игра в кальмара", показала необычный образ, поделившись с многочисленными фанатами в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя актриса Ли Ю-ми стала очень популярной после появления в сериале Netflix "Игра Кальмара", где ей предстояло сыграть роли Чи Ен, которая была под номером 240. Теперь у молодой звезды 7 миллионов подписчиков и она старается регулярно радовать фанатов новыми фотографиями.
На новых кадрах, которые Ли Ю-ми опубликовала в социальной сети, звезда была в кожаном наряде. Актриса сидела за столиком, хвастаясь своим необычным образом.
"Выстрел", - подписала фотографию Ю-ми.
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Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
"Я люблю вас", "Я весь день ждал твоего поста", "люблю тебя, девочка !! <33 :))", "Ты просто лучшая", "Я всегда буду любить тебя", "Невероятно милая красотка", "ты самая красивая девушка в мире <3".
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