Сериал "Игра в кальмара" завоевал большую популярность, и зрители требуют продолжения - сейчас обговариваются возможные съемки второго сезона.
Сериал "Игра в кальмара" завоевал огромную популярность на платформе Netflix, передает Politeka.net. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов.
Первый сезон закончился, но зрители требуют продолжения.
Режиссер и сценарист Хван Дон Хек рассказал, что второй сезон возможен и сейчас он находится на стадии планирования.
Актеры шоу Пак Хэсу и Чон Хо Ен немного проспойлерили второй сезон.
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""Разве мы не умерли?" "Мы умерли?" "Может, да, а может, нет", - заявили они в одном из комментариев. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отметим, режиссер сериала уверяет, что сделает все, чтобы главный герой вернулся и сделал что-то для мира.
Примечательно, что актеров после мегапопулярности шоу стали узнавать на улицах в США. С некоторыми даже стали здороваться.
"Так здорово встретиться с фанатами, которые так любили и смотрели это шоу", - заявил один из актеров.
А по словам Пака Хэсу, он даже решил завести аккаунт в Инстаграм, чтобы общаться с фанатами проекта.
Напомним, режиссер "Игры в кальмара" раскрыл тайну продолжения сериала
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