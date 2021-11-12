Сериал "Игра в кальмара" завоевал большую популярность, и зрители требуют продолжения - сейчас обговариваются возможные съемки второго сезона.

Сериал "Игра в кальмара" завоевал огромную популярность на платформе Netflix, передает Politeka.net. За 25 дней с момента премьеры шоу посмотрели 111 миллионов аккаунтов.

Первый сезон закончился, но зрители требуют продолжения.

Режиссер и сценарист Хван Дон Хек рассказал, что второй сезон возможен и сейчас он находится на стадии планирования.

Актеры шоу Пак Хэсу и Чон Хо Ен немного проспойлерили второй сезон.

""Разве мы не умерли?" "Мы умерли?" "Может, да, а может, нет", - заявили они в одном из комментариев. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, режиссер сериала уверяет, что сделает все, чтобы главный герой вернулся и сделал что-то для мира.

Примечательно, что актеров после мегапопулярности шоу стали узнавать на улицах в США. С некоторыми даже стали здороваться.

"Так здорово встретиться с фанатами, которые так любили и смотрели это шоу", - заявил один из актеров.

А по словам Пака Хэсу, он даже решил завести аккаунт в Инстаграм, чтобы общаться с фанатами проекта.

Напомним, режиссер "Игры в кальмара" раскрыл тайну продолжения сериала

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