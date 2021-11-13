Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая прославилась во всем мире благодаря роли в сериале «Игра в кальмара», показала свою харизму в стильном образе.
Как пишет Politeka.net, знаменитость впечатлила своей внешностью даже именитых американских дизайнеров. Так, видео с Хо Ён появилось на странице Совета модельеров Америки в Инстаграм.
Как известно, 27-летняя Чон Хо Ён начинала свою карьеру в Корее в качестве модели. Она получила известность благодаря участию в «Топ-модель по-корейски», и представляла многие местные и зарубежные бренды. Уже позже мировая слава пришла к Хо Ён вместе с ролью в популярном сериале «Игра в кальмара».
Однако, модельные навыки красотки продолжают восхищать даже других профессионалов. Так, на новом видео Чон Хо Ён показала, как правильно позировать перед камерой, использовав всю свою харизму. Девушка эффектно прохаживалась по комнате в черном платье с необычными рукавами, время от времени принимая томные позы.
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Ее образ дополнил минималистичный макияж с акцентом на темно-красные губы.
Поклонники Хо Ён пришли в восторг от таких кадров.
«Боже она потрясающая», «Самая красивая женщина в мире», «Роскошная», «Богиня», «Королева», «Такая красивая», - пишут люди.
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