Актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася завдяки ролі в проекті "Величне століття", показала незвичайний образ, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу стала популярною німецько-турецькою актрисою, яка зіграла в турецькому серіалі "Величне століття", а також у проекті "Паперовий дім". Відомо, що днями Нур відсвяткувала 41-й день народження, з чим її вітали фанати в мережі. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Нур з'явилася в штанях і білому топіку. Зірка зробила фотографію в спальні біля ліжка, показуючи свою ідеальну фігурку.

На ще одному фото Феттахоглу вже стояла в шкіряному костюмі біля ялинки. Зірка тримала на руках дочу. Образ Нур доповнила ефектним топіком, який вдало підкресливши форми.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фотографіями в сторіс Instagram, адже таких функцій там немає.

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