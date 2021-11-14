Актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря роли в проекте "Великолепный век", показала необычный образ, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу стала популярной немецко-турецкой актрисой, сыгравшей в турецком сериале "Великолепный век", а также в проекте "Бумажный дом". Известно, что на днях Нур отпраздновала 41-й день рождения, с чем ее поздравляли фанаты в сети. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Нур появилась в штанах и белом топике. Звезда сделала фотографию в спальне возле кровати, показывая свою идеальную фигурку.
На еще одном фото Феттахоглу уже стояла в кожаном костюме у елки. Звезда держала на руках дочу. Образ Нур дополнила эффектным топиком, который удачно подчернкув формы.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фотографиями в сторис Инстаграм, ведь таких функций там нет.
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