Популярна українська актриса і суддя шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону "Холостячки", вигнула спину і показала свою красу.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в першому сезоні проєкту "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Так, цього разу "Холостячка" опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина в комфортному спортивному вбранні показала себе на відпочинку в горах. Як відомо, вона туди вирушила з подругами та сином.

Шанувальники актриси залишили їй безліч коментарів під фотографіями: "Яке волосся", "Кайф", "Краща", "Обожнюю Вас! Як на мене ви просто ідеальна", "Ракета", "Нереальна", "Дуже гаряче", "Енергія насолоди так і пре", "Просто богиня", "Ксюшка, у тебе дуже красиві фотки. Ти найкраща, і прекрасна".

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