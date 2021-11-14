Відома українська співачка Настя Каменських, яка є суддею шоу "Маска", показала себе з каре і в яскравому вбранні та звернулася до українок з питанням.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, вона є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Настя Каменських з'явилася в новому образі. На кадрі співачка з коротким волоссям і в шикарному яскравому вбранні оранжевого кольору з вирізом, який фіксується зав'язками.

"Дівчатка, а хто хоч раз у житті спонтанно робив каре?", — запитала Настя Каменських.

Варто відзначити, що свій образ співачка доповнила велосипедками чорного кольору і різними аксесуарами.

Раніше повідомлялося, 66-річна мама Насті Каменських у вузьких брюках вразила стильним виглядом: Сумська В чорній шкірі не відстає

Також, Каменських, влаштувавши танці, засвітила свою величезну гардеробну з полицями до стелі: "Це взуттєвий магазин, чи що"

Politeka розповідала, Каменських без макіяжу і з задоволеною посмішкою покрасувалася на домашніх кадрах: "Така справжня!"