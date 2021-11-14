Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка ховалася під маскою феї на шоу "Маска", раптово вибігла на вулицю в одному халаті.
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія Ребрик з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною", де радує шанувальників своїм виглядом. Також, нещодавно її розкрили на телешоу "Маска" під образом феї.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Лілія Ребрик показує себе на знімальному майданчику, на вулиці, в одному білому халаті.
"У нас сьогодні нічна зміна, так що заряджаємося силою і енергій. Працювати. Попереду 12-годинний знімальний день, точніше ніч і теж. Тому побажайте нам сил!",- розповіла Лілія Ребрик.
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"На годиннику 16: 45, зйомки в самому розпалі, а вже темно, ніч", — обурилася телеведуча.
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