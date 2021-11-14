Відомий співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який став ведучим зоряного балкона разом з Машею Єфросиніною, показав, в якому образі з'явиться на "Танцях з зірками".

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру.

Так, цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Володимир Дантес став ведучим зоряного балкона на шоу "Танці з зірками" разом з Машею Єфросиніною. На кадрі він показав, в якому образі вийде в ефір. На ньому класичні брюки бежевого кольору і сорочка з леопардовим принтом.

"Тримайтеся міцніше", - заінтригував Володимир Дантес.

Нагадаємо, чвертьфінал "Танців з зірками" пройде на тему "Улюблені пісні Дмитра Монатіка".

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