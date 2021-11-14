Відома співачка, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася в мережі кадрами із закулісся "Танців з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька нещодавно покинула шоу "Танці з зірками", в якому виступала з привабливим блондином Юрієм Мєшковим. Під час участі в проекті Саша з партнером знімала влоги, які показувала шанувальникам в мережі.

Так, цього разу Зарицька виклала в Instagram відеоанонс останнього влогу з Мєшковим, на якому показала унікальні кадри із закулісся. На кадрах сильно схудлу Сашу і її партнера-красеня можна побачити під час репетицій, а також прогонів на паркеті перед прямим ефіром. Також на відео можна побачити співачку в різних образах, як і її партнера.

У підписі до публікації йдеться: "Останній влог про пригоди Олександри Зарицької на шоу @tanci1plus1. Вже на нашому YouTube! Дуже дивно не просити вас сьогодні голосувати за нас. Тому просто побажаю удачі всім, хто буде танцювати о 21: 00! Ви супер! Ви заслуговуєте бути на шоу. Друзі, підтримуйте їх, тому що вони дуже багато працюють".

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