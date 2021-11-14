Известная певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась в сети кадрами из закулисья "Танців з зірками".

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая недавно покинула шоу "Танці з зірками", в котором выступала с привлекательным блондином Юрием Мешковым. Во время участия в проекте Саша с партнером снимала влоги, которые показывала поклонникам в сети.

Так, в этот раз Зарицкая выложила в Instagram видеоанонс последнего влога с Мешковым, на котором показала уникальные кадры из закулисья. На кадрах сильно похудевшую Сашу и ее партнера-красавчика можно увидеть во время репетиций, а также прогонов на паркете перед прямым эфиром. Также на видео можно увидеть певицу в разных образах, как и ее партнера.

В подписи к публикации говорится: "Последний влог о приключениях Александры Зарицкой на шоу @tanci1plus1. Уже на нашем YouTube! Очень странно не просить вас сегодня голосовать за нас. Поэтому просто пожелаю удачи всем, кто будет танцевать в 21:00! Вы супер! Вы заслуживаете быть на шоу. Друзья, поддерживайте их, потому что они очень много работают".

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