Співачка і актриса Дженніфер Лопес показала незвичайний образ, надівши мініатюрну сукню з відкритою спиною, на радість фанатів в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, 52-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес не часто ділиться фотографіями в блогах, так дуже зайнята. При цьому їй це не завадило зібрати 182-мільйонну аудиторію в Instagram, де фанати чекають нових знімків, як ковток повітря.

І ось, Джей Ло вирішила порадувати фоловерів декількома фото. На знімках Лопес була в білій сукні з відкритою спиною. Зірка доповнила образ босоніжками на шпильці, а також яскравим мейкапом.

"Час сяйва в Лас-Вегасі", - написала Лопес.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків за півгодини і написали коментарі:

"Вся ця краса!", "Це світіння Джей Ло"," Ця фотографія зробила мій день"," ти один з них, від кого мені добре"," неймовірно красива"," хороша дитинко","вдалий образ, дивовижна".

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