Певица и актриса Дженнифер Лопес показала необычный образ, надев миниатюрное платье с открытой спиной, на радость фанатов в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 52-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес не часто делится фотографиями в блогах, так очень занята. При этом ей это не помешало собрать 182-миллионную аудиторию в Инстаграм, где фанаты ждут новых снимков, как глоток воздуха.

И вот, Джей Ло решила порадовать фолловеров несколькими фото. На снимках Лопес была в белом платье с открытой спиной. Звезда дополнила образ босоножками на шпильке, а также ярким мейкапом.

"Время сияния в Лас-Вегасе", - написала Лопес.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков за полчаса и написали комментарии:

"Вся эта красота!", "Это свечение Джей Ло", "Эта фотография сделала мой день", "Ты один из них, от кого мне хорошо", "Невероятно красивая", "Хорошая детка", "Удачный образ, удивительная".

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