Телеведуча Маша Єфросиніна показала чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса і розповіла багато цікавого ньому, здивувавши кадрами в Instagram.
Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна стала популярною українською телеведучою. Зірка давно заміжня і виховує двох дітей. Маша в хороших відносинах з Володимиром Дантесом, співаком і чоловіком Наді Дорофєєвої. Зірки неодноразово перетиналися в різних шоу.
На нових кадрах в сторіс Instagram Маша зняла Володимира, який прийшов в леопардовому вбранні з ефектним вирізом.
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"Будемо відверті, Вова, твоє декольте сьогодні буде змагатися з моїм. Але справа в іншому. По-перше, ми вирішили не приховувати, що нам класно разом. А по друге, мій кореш так швидко розпродав Всі квитки на свій концерт 2 грудня, що не встиг мене запросити. Тому йому нічого не залишилося, як зробити ще один концерт Першого грудня. Мабуть, не буду чекати запрошення, а куплюс сама", - написала Єфросиніна.
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