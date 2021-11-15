Телеведуча Маша Єфросиніна показала чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса і розповіла багато цікавого ньому, здивувавши кадрами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна стала популярною українською телеведучою. Зірка давно заміжня і виховує двох дітей. Маша в хороших відносинах з Володимиром Дантесом, співаком і чоловіком Наді Дорофєєвої. Зірки неодноразово перетиналися в різних шоу.

На нових кадрах в сторіс Instagram Маша зняла Володимира, який прийшов в леопардовому вбранні з ефектним вирізом.

"Будемо відверті, Вова, твоє декольте сьогодні буде змагатися з моїм. Але справа в іншому. По-перше, ми вирішили не приховувати, що нам класно разом. А по друге, мій кореш так швидко розпродав Всі квитки на свій концерт 2 грудня, що не встиг мене запросити. Тому йому нічого не залишилося, як зробити ще один концерт Першого грудня. Мабуть, не буду чекати запрошення, а куплюс сама", - написала Єфросиніна.

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