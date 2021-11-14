Дружина Заслуженого артиста України Дмитра Монатіка Ірина Демічева показала підрослих синочків і розповіла українцям, що буде на "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік довгий час приховував своє особисте життя. Але стало відомо, що зірка одружився на Ірині Демічевой і у них є двоє дітей. Дружина була дуже непублічною довгий час, але все змінилося і тепер мама прекрасних синочків активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На останньому фото Ірина була в сукні, стоячи поруч з дітьми. Демічева посміхалася, хвалячись розкішним образом.

"Приготувалися з хлопчиками дивитися ефір "Танці з зірками" на 1+1, де весь ефір присвячений їх головному Кумиру Дмитру Монатіку. Цілий вечір звучатимуть тільки пісні MONATIK .Яке неймовірне свято душі і тіла, які пісні ви хотіли б сьогодні почути? За кого вболіваєте в цьому сезоні "Танців", - написала Ірина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Класні", " яка б не прозвучала, все - любов і ритм. Захоплення!", "Любименькие","Вічність".

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