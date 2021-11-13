Жена известного украинского певца, судьи шоу "Голос країни", Димы Монатика, Ирина, показала, где провела время с семьей и заговорила о возвращении в родную страну.

Дмитрий Монатик завоевал огромную популярность в Украине и за ее пределами, пишет Politeka.net. Артист нередко гастролирует по разным странам, и часто берет с собой семью.

В этот раз певец вместе с женой Ириной и сыновьями Платоном и Данилом побывали в Дубае. Певец выступил перед поклонниками. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Ирина опубликовала кадры выступления в своем Инстаграм. На видео запечатлена не только довольная публика, но Платон с Данилом, которые танцевали под песни отца.

Однако в посте Ирина рассказала о возвращении в Украину.

"В состоянии благодарности и любви летим в родной Киев! Было прекрасно! Дубай🙏🏾❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", - написала жена артиста.

За восемь часов публикация собрала почти 6000 лайков и много комментареив.

"Прекрасные🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Где Монатик там везде энергия через край и нет равнодушных! Даже через экран передаётся его нереальная энергия❤️‍🔥 Сыновья все в папу))", "Какие у вас невероятные мальчики 😂🤗😻😻", "Классно танцуют малыши, как папа😍😍👏", - написали пользователи сети.

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