Жена Заслуженного артиста Украины Дмитрия Монатика Ирина Демичева показала подросших сыночков и рассказала украинцам, что будет на "Танцях з зірками".

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик долгое время скрывал свою личную жизнь. Но стало известно, что звезда женился на Ирине Демичевой и у них есть двое детей. Жена была очень непубличной долгое время, но все изменилось и теперь мама прекрасных сыночков активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На последнем фото Ирина была в платье, стоя рядом с детьми. Демичева улыбалась, хвастаясь роскошным образом.

"Приготовились с мальчиками смотреть эфир "Танці з зірками" на 1+1, где весь эфир посвящён их главному Кумиру Дмитрию Монатику. Целый вечер будут звучать только песни MONATIK .Какой невероятный праздник души и тела, какие песни вы хотели бы сегодня услышать? За кого болеете в этом сезоне "Танців", - написала Ирина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Классные", "Какая бы не прозвучала, все - любовь и ритм. Восхищение!", "Любименькие", "Вечность".

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