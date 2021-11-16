У мережі показали кумедне відео, на якому українську співачку Тіну Кароль зняли в ресторані в компанії гостинних чоловіків.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль, опублікували кумедне відео, на якому зірку зняли в ресторані за кордоном. Як відомо, днями артистка покинула Україну і вирушила до Грузії, де виступить на з "Танцях з зірками".

Схоже, українську зірку грузини приймали дуже гостинно. На кадрах, які з'явилися в мережі, Тіна відображена в компанії гарячих грузинських чоловіків в ресторані. Вона приймає розкішні букети від гостей свята, знімає те, що відбувається на телефон, і сама із задоволенням позує на камеру.

У підписі до публікації йдеться: "Прекрасного вечора". А користувачі тут же почали коментувати нові відео з Кароль, засинаючи її компліментами: "Які гостинні грузини", "Яка принадність – квіти, Грузія, увага чоловіків!", "Ось, що значить обожнювати свого кумира і не бути нав'язливим! Квіти, краще вираження почуттів!", "Ось грузини молодці, щедрі, завжди з розмахом, справжні чоловіки", "Улюблениця публіки і шанувальників", "Наша Троянда в саду!", "Красуня".

Нагадаємо, Тіна Кароль в чорному топіку сміливо показала, наскільки підтягнута у неї фігура: кадри.

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