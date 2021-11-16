В сети показали забавное видео, на котором украинскую певицу Тину Кароль сняли в ресторане в компании гостеприимных мужчин.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль, опубликовали забавное видео, на котором звезду сняли в ресторане за границей. Как известно, на днях артистка покинула Украину и отправилась в Грузию, где выступит на з "Танцах со звездами".

Похоже, украинскую звезду грузины принимали очень гостеприимно. На кадрах, которые появились в сети, Тина запечатлена в компании горячих грузинских мужчин в ресторане. Она принимает роскошные букеты от гостей праздника, снимает происходящее на телефон, и сама с удовольствием позирует на камеру.

В подписи к публикации говорится: "Прекрасного вечера". А пользователи тут же принялись комментировать новые видео с Кароль, засыпая ее комплиментами: "Какие гостеприимные грузины", "Какая прелесть – цветы, Грузия, внимание мужчин!", "Вот, что значит боготворить своего кумира и не быть навязчивым! Цветы, лучшее выражение чувств!", "Вот грузины молодцы, щедрые, всегда с размахом, настоящие мужчины", "Любимица публики и поклонников", "Наша Роза в саду!", "Красотка".

Напомним, Тина Кароль в черном топике смело показала, насколько подтянутая у нее фигура: кадры.

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