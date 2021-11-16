Женя Гончаренко, танцюрист Наді Дорофєєвої, якого побили і йому довелося ставити титанову пластину в череп, показав, які проблеми тепер його турбують.

Як пише Politeka.net, Євген Гончаренко Є танцюристом з команди популярної співачки Наді Дорофєєвої. Хлопця побили в одного зі столичних клубів. Після цього Євген лежав у реанімації, перебуваючи в комі. Гончаренку довелося перенести кілька операцій і лікарі поставили йому титанову пластину в череп, з якої він буде до кінця життя. Але танцюрист вже відновився і продовжує радувати своєю творчістю.

Тепер Женя в Instagram вирішив розповісти про нову проблему, яка з'явилася. На відео в сторіс Гончаренко сидів у машині, поки хтось кричав за вікном і стукав.

"Хейтери, яким не подобається мій зовнішній вигляд і те чим я займаюся", - написав про людину за вікном Женя, жартуючи.

Після цього танцюрист зробив репост сторіс Наді, де вона показала його.

"Хто прийшов у гості...", - було чути голос за кадром Дорофєєвої.

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