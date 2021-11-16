Женя Гончаренко, танцор Нади Дорофеевой, которого избили и ему пришлось ставить титановую пластину в череп, показал, какие проблемы теперь его тревожат.
Как пишет Politeka.net, Евгений Гончаренко является танцором из команды популярной певицы Нади Дорофеевой. Парня избили у одного из столичных клубов. После этого Евгений лежал в реанимации, находясь в коме. Гончаренко пришлось перенести несколько операций и врачи поставили ему титановую пластину в череп, с которой он будет до конца жизни. Но танцор уже восстановился и продолжает радовать своим творчеством.
Теперь Женя в Инстаграм решил рассказать о новой проблеме, которая появилась. На видео в сторис Гончаренко сидел в машине, пока кто-то кричал за окном и стучал.
"Хейтеры, которым не нравится мой внешний вид и то чем я занимаюсь", - написал о человеке за окном Женя, подшучивая.
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После этого танцор сделал репост сторис Нади, где она показала его.
"Кто пришел в гости...", - был слышен голос за кадром Дорофеевой.
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