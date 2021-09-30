Танцор известной артистки и певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко показал, как выглядела его голова до операции

Как передает Politeka.net, более месяца назад на танцора из балета Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко напали возле ночного клуба, когда тот вступился за девушку. Ему нанес удар бывший сотрудник УГО. От удара у Гончаренко было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Так, на этот раз Евгений Гончаренко поделился новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он с перевязанной головой держит 3D-копию своего черепа до операции.

"Ну приветик. Забрал сегодня 3д копию своей головы до операции. Размер черепа в точности как у меня. Теперь у меня на этом месте титановая пластина. Самочувствие улучшается с каждым днем, спасибо за поддержку!", — поблагодарил Евгений Гончаренко.

Напомним, что в конце лета на танцора из балета Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко напали возле клуба. Он рассказывал, что после избиения у него отсутствует часть черепа. Долгое время танцор находился в коме, а после того, как его вывели из неё, поставили титановую пластину на месте огромной дыры в черепе.

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