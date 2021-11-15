Український співак Віктор Павлік душі не чує в своєму синові Міші, якого влітку народила йому молода дружина Катерина Репяхова.

55-річний Павлік опублікував свіжі кадри з малюком в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Співак з голим торсом тримав хлопчика на руках перед камерою. Поки малюк в смугастому боді дивився куди завгодно, але не в об'єктив, Павлік ніби від його імені привітав підписнників.

"Всім привіт! Я Міша Павлік. Мені сьогодні п'ять місяців. Бажаю всім хорошого дня, доброго настрою і будьте всі щасливі і здорові! Ми з татом", - говорить на кадрах артист, а в кінці поцілував голівку малюка.

Віктор часто викладає кадри з сином і кожен раз користувачі дивуються, як сильно вони схожі.

Зазначимо, цієї весни Павлік з 27-річною дружиною, яка за сумісництвом є його концертним директором, відзначали ситцеве весілля - один рік. Вони розписалися в РАГСі 29 травня без гостей. Пишне торжество їм довелося кілька разів переносити: спочатку завадив карантин, а потім у Павлика через онкологію помер син Паша від попереднього шлюбу. Поки весільне гуляння так і не відбулося.

У червні на світ з'явився четвертий спадкоємець Павліка, для його молодої дружини це первісток. Малюка назвали Мішею (також у артиста є дорослий син Олександр і дочка Христина).

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