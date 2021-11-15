Украинский певец Виктор Павлик души не чает в своем сыне Мише, которого летом родила ему молодая супруга Катерина Репяхова.

55-летний Павлик опубликовал свежие кадры с малышом в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Певец с голым торсом держал мальчика на руках перед камерой. Пока кроха в полосатом боди смотрел куда угодно, но не в объектив, Павлик будто от его имени поприветствовал подписчиков.

"Всем привет! Я Миша Павлик. Мне сегодня пять месяцев. Желаю всем прекрасного дня, хорошего настроения и будьте все счастливы и здоровы! Мы с папой", - говорит на кадрах артист, а в конце поцеловал головку малыша.

Виктор часто выкладывает кадры с сыном и каждый раз пользователи удивляются, как сильно они похожи.

Отметим, этой весной Павлик с 27-летней супругой, которая по совместительству является его концертным директором, отмечали ситцевую свадьбу - один год. Они расписались в ЗАГСе 29 мая без гостей. Пышное торжество им пришлось несколько раз переносить: сначала помешал карантин, а потом у Павлика из-за онкологии умер сын Паша от предыдущего брака. Пока свадебное гуляние так и не состоялось.

В июне на свет появился четвертый наследник Павлика, для его молодой жены это первенец. Малыша назвали Мишей (также у артиста есть взрослый сын Александр и дочь Кристина).

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