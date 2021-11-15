14 листопада відбувся чвертьфінал "Танців з зірками", за результатами якого далі продовжувати боротьбу будуть три учасники Артур Логай, Костянтин Войтенко та Ольга Харлан.
У 11-му випуску в кроці від півфіналу проект покинула пара Дмитро Каднай і Аліна Лі, яким багато хто пророкував перемогу. Рішення суддів, які поставили Каднаю і його партнерці низькі оцінки, вибісило глядачів.
Користувачі бурхливо обговорюють останній ефір. Зокрема, більшість висловлюють думку, що вилетіти з "Танців з зірками" повинні були актор Артур Логай і Анна Кареліна. Глядачам здалося, що одна з суддів, прима-балерина Катерина Кухар спеціально просуває Логая до перемоги.
"Враження, що в "Танцях" насправді оцінюють аж ніяк не танці ... якщо переможе Логай, це буде несправедливо - в їх парі танцює тільки дівчина"
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
Анджеліна Джолі в класичному вбранні довела, що завжди виглядає розкішно: "Не здає позиції"
Зірка "Папіка" Петрожицька приспустила блузу заради ефектної фотосесії: "Ну просто з розуму зійти"
Дружина "Холостяка" Добриніна відкинула сором і прикрилася руками чоловіка замість одягу: кадри з номера
Новий сезон "Голосу країни", хто замінить Тіну Кароль: "Не хочеться дивитися взагалі"
"Логай не заслуговує фіналу. Кухар тягне його, навіщо??? Несправедливо оцінила Кадная, загалом, злили фінал...😬"
"Так... Тягнуть Логая в переможці, вже все зрозуміло..."
"Та пора вже Артура вигнати. Нехай буде танець без партнерів, так він би вже давно додому поїхав. Каднай об'єктивно танцює краще, але Артура судять по партнерці і підтримці, хоча це тільки її заслуга"
"Просто немає слів. Видно ж по коментах, що за Артура голосують мало. Навіщо ви його тягнете у фінал? Він просто ходить по паркету і підкидає партнерку. Він повний нуль. 🤢🤢🤢"
Зазначимо, Артур Логай, відучившись два роки на факультеті "міжнародного туризму", зрозумів, що це не його і подався в 2014-му році на пісенний проект "Х-Фактор". Після закінчення програми Артур зайняв десяте місце, але не покинув співати. Більш того, він почав зніматися у фільмах і серіалах, зокрема, в гучному «Моя улюблена Страшко».
Нагадаємо, Артур Логай показав, як "знущається" над своєю партнеркою по "танцях з зірками": "там сиди"
А ще Politeka писала, українцям назвали головних претендентів на виліт з "Танців з зірками": "Логай або..."
Також Politeka повідомляла, зірка "Моя улюблена Страшко" насмішив Зарицьку з KAZKA ефектними рухами стегон: "Нормально?"