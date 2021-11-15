14 листопада відбувся чвертьфінал "Танців з зірками", за результатами якого далі продовжувати боротьбу будуть три учасники Артур Логай, Костянтин Войтенко та Ольга Харлан.

У 11-му випуску в кроці від півфіналу проект покинула пара Дмитро Каднай і Аліна Лі, яким багато хто пророкував перемогу. Рішення суддів, які поставили Каднаю і його партнерці низькі оцінки, вибісило глядачів.

Користувачі бурхливо обговорюють останній ефір. Зокрема, більшість висловлюють думку, що вилетіти з "Танців з зірками" повинні були актор Артур Логай і Анна Кареліна. Глядачам здалося, що одна з суддів, прима-балерина Катерина Кухар спеціально просуває Логая до перемоги.

"Враження, що в "Танцях" насправді оцінюють аж ніяк не танці ... якщо переможе Логай, це буде несправедливо - в їх парі танцює тільки дівчина"

"Логай не заслуговує фіналу. Кухар тягне його, навіщо??? Несправедливо оцінила Кадная, загалом, злили фінал...😬"

"Так... Тягнуть Логая в переможці, вже все зрозуміло..."

"Та пора вже Артура вигнати. Нехай буде танець без партнерів, так він би вже давно додому поїхав. Каднай об'єктивно танцює краще, але Артура судять по партнерці і підтримці, хоча це тільки її заслуга"

"Просто немає слів. Видно ж по коментах, що за Артура голосують мало. Навіщо ви його тягнете у фінал? Він просто ходить по паркету і підкидає партнерку. Він повний нуль. 🤢🤢🤢"

Зазначимо, Артур Логай, відучившись два роки на факультеті "міжнародного туризму", зрозумів, що це не його і подався в 2014-му році на пісенний проект "Х-Фактор". Після закінчення програми Артур зайняв десяте місце, але не покинув співати. Більш того, він почав зніматися у фільмах і серіалах, зокрема, в гучному «Моя улюблена Страшко».

Нагадаємо, Артур Логай показав, як "знущається" над своєю партнеркою по "танцях з зірками": "там сиди"

А ще Politeka писала, українцям назвали головних претендентів на виліт з "Танців з зірками": "Логай або..."

Також Politeka повідомляла, зірка "Моя улюблена Страшко" насмішив Зарицьку з KAZKA ефектними рухами стегон: "Нормально?"